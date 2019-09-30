Эксперт прокомментировал повышение с 2020 года акцизов на вина

Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в беседе с НСН прокомментировал повышение с 2020 года акцизов на вина.

«Цены вырастут на все вина примерно одинаково. Другой вопрос, что у нас сейчас разрабатывается система возврата по тем категориям, которые производят вина из собственного винограда», — заявил он.

По его словам, в России из собственного винограда производится около 27—28% вина. Как пояснил Меркушев, эта продукция тоже сначала подорожает, но затем должна стабилизироваться.

Эксперт прогнозирует, что рост цен окажется небольшим.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении новых акцизов на вино и виноматериалы.

В июле президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с телеканалом «360» прокомментировал соответствующую инициативу.