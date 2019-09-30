В Крыму завели более тысячи административных дел за нарушение правил рыбного промысла

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым завело более тысячи административных дел за нарушение правил рыбного промысла с начала 2019 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предотвращено нанесение ущерба биоресурсам на сумму свыше 3,7 млн рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 6,9 млн рублей», — заявили в управлении.

Во время проверок пограничники изъяли 770 незаконных орудий добычи, в том числе браконьерские сети, общая протяжённость которых превысила девять километров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели уголовное дело по факту незаконной добычи рачков артемии на берегу озера Теренколь.