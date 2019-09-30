В Крыму завели более тысячи административных дел за нарушение правил рыбного промысла
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«Предотвращено нанесение ущерба биоресурсам на сумму свыше 3,7 млн рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 6,9 млн рублей», — заявили в управлении.
Во время проверок пограничники изъяли 770 незаконных орудий добычи, в том числе браконьерские сети, общая протяжённость которых превысила девять километров.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели уголовное дело по факту незаконной добычи рачков артемии на берегу озера Теренколь.