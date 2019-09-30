В Москве завели дело по факту проведения МРТ без лицензии
- РИА Новости
По данным следователей, не позднее апреля 2019 года сотрудники медцентров в районе улицы Лескова разместили лечебно-диагностический комплекс МРТ, установленный на платформе большегрузного прицепа, без регистрационного знака.
В апреле — июне данное оборудование использовалось. Таким образом, оказывались медуслуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей.
Изъяты сам аппарат и документация, подтверждающая противоправную деятельность.
Следователи назначили судебные экспертизы.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти ветерана в больнице.