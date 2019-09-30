В Москве завели дело по факту проведения МРТ без лицензии

В Москве завели уголовное дело по факту проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) без лицензии в одном из медицинских центров. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт столичного СУ СК России.

РИА Новости

По данным следователей, не позднее апреля 2019 года сотрудники медцентров в районе улицы Лескова разместили лечебно-диагностический комплекс МРТ, установленный на платформе большегрузного прицепа, без регистрационного знака. В апреле — июне данное оборудование использовалось. Таким образом, оказывались медуслуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей. Изъяты сам аппарат и документация, подтверждающая противоправную деятельность. Следователи назначили судебные экспертизы. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти ветерана в больнице.