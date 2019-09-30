Педагог из Воронежа стала лауреатом первого тура конкурса «Учитель года»

Педагог из Воронежа Анастасия Василевская стала одним из лауреатов первого тура конкурса «Учитель года», сообщает kp.ru.

Василевская преподаёт русский язык и литературу в школе №80.

Теперь ей предстоит пройти конкурсные испытания «Мастер-класс» и «Образовательный проект».

«У нас за последние 10 лет было два лауреата — Евгений Древаль, учитель немецкого языка школы №75, в 2012 году и Ирина Каминская, учитель математики гимназии имени Басова, в 2014 году. Мы, конечно же, будем держать кулачки за неё», — заявила начальник отдела оценки деятельности педагогических работников ГБУ ДПО «Институт развития образования» Лилия Байкова.

По её словам, войти в число 15 лауреатов — уже невероятная победа.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский педагог Наиль Мирсаитов стал одним из лауреатов первого тура конкурса «Учитель года».