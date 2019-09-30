Врач оценила заявление об опасности стиральных машин для здоровья

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом «Звезда» оценила утверждение немецких учёных об опасности стиральных машин для здоровья.
Врач оценила заявление об опасности стиральных машин для здоровья
  • © Сергей Венявский
  • РИА Новости

«Я думаю, что это не более чем миф, что под резинкой собираются какие-то условно патогенные микробы и могут привести к возникновению какого-то заболевания», — заявила она.

По её словам, если ребёнок не болен и у него нет вирусной или кишечной инфекции, то не нужно применять жёсткие меры по дезинфекции белья.

Как пояснила Романенко, если люди потенциально опасны в эпидемиологическом плане, то их бельё стирается отдельно и после стирки проводят дезинфекцию стиральной машинки, но это совсем другая история.

Ранее сообщалось, что в реанимации у новорождённых одной из немецких больниц были обнаружены бактерии клебсиеллы. Учёные предположили, что микроорганизмы могли попасть на детскую одежду из остатков воды, которая оставалась на резиновых уплотнителях машинки, или во время полоскания холодной водой без использования моющих средств.

В июле Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

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