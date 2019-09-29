В Казани наградили лауреатов школьного хакатона в рамках конкурса «Цифровой прорыв»

В Казани подвели итоги школьного хакатона в рамках финала всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Его участниками стали 500 учащихся из Татарстана, которые увлекаются программированием. Лауреатами признаны 14 команд.

Дети соревновались в двух номинациях — «Юниоры» и «Профиль». В каждой определено по два призовых места в направлениях «Админтрек», «Бизнестрек», «Роботрек» и «Кодтрек».

Также отмечено по три команды, которые набрали больше всего очков в командном зачёте.

Призовой фонд хакатона составил 550 тыс. рублей, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Ранее сообщалось, что финал конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани.