Финал конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани
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Его участниками стали более трёх тысяч специалистов из сфер программирования, управления проектами и дизайна, представляющих 77 российских регионов.
В основной программе соревнуются победители регионального этапа, который проходил в 40 городах с 6 июня по 28 июля.
Также запланированы состязания студенческих и школьных команд.
Главная цель проекта — поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что более 110 участников конкурса «Цифровой прорыв» удостоены грантов.