Финал конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани, сообщает НСН.

Его участниками стали более трёх тысяч специалистов из сфер программирования, управления проектами и дизайна, представляющих 77 российских регионов.

В основной программе соревнуются победители регионального этапа, который проходил в 40 городах с 6 июня по 28 июля.

Также запланированы состязания студенческих и школьных команд.

Главная цель проекта — поиск новых кадров для цифровой экономики по всей России.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что более 110 участников конкурса «Цифровой прорыв» удостоены грантов.