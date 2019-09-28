Эксперты: россияне берут ипотеку в среднем на 17 лет
«Средний срок, на который банки выдают ипотеку, в настоящий момент составляет 17 лет, тогда как в начале 2018 года он фиксировался на уровне 14 лет», — говорится в сообщении.
Средняя сумма ипотечного кредита в августе 2019 года составила 2,5 млн рублей, что на 10% выше показателя за аналогичный период в прошлом году.
Аналитики также зафиксировали рост ежемесячного платежа по ипотеке. По сравнению с 2018 годом он вырос на 12% — до 28 тыс. рублей.
В начале сентября российский лидер Владимир Путин призвал стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в России.