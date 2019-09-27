Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Она отметила распространённость в мире системы увеличения пенсии за счёт личных накоплений.
«Другое дело, насколько своевременно её введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.
По её словам, шаги по данному вопросу «должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии».
Ранее в Минфине рассказали о разработке законопроекта о новой системе добровольных накоплений. Рабочее название документа — «О гарантированном пенсионном продукте». В ведомстве отметили, что данная система предполагает добровольное присоединение граждан и налоговые преференции для участников.
Также уточняется, что к новой системе можно будет присоединить имеющиеся у граждан накопления в системе обязательного пенсионного страхования.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».