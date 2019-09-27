В Минздраве рассказали о естественных способах оздоровления организма

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Главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в беседе с газетой «Известия» рассказал о естественных способах оздоровления организма.
В Минздраве рассказали о естественных способах оздоровления организма
  • РИА Новости

«Ходьба остаётся самым физиологичным и доступным видом физической активности. Именно поэтому Лигой здоровья нации, Бакулевским центром были инициированы такие проекты, как «Десять тысяч шагов к жизни», «Человек идущий» и «Прогулка с врачом», — заявил он.

По его словам, у ходьбы почти нет противопоказаний, для неё не требуется специальная одежда или оборудование.

Как пояснил Бокерия, ходить нужно в равномерном стиле, а увеличивать нагрузки следует постепенно.

«Идти нужно так, чтобы было комфортно пройти как минимум километр», — сказал он.

Эксперт добавил, что дальше те, кто ходит в течение года — полутора лет, возвращаются к видам спорта, которыми когда-то занимались.

Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы, психиатр-нарколог, директор Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ Евгений Брюн в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что специалисты в Министерстве здравоохранения России рассказали об относительно безопасной норме ежедневного потребления алкоголя.

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