В Росздравнадзоре отчитались о результатах проверки по факту ампутации руки ребёнку

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Ребёнку в Ростовской области ампутировали руку из-за ошибки врачей, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт территориального органа Росздравнадзора.
В Росздравнадзоре отчитались о результатах проверки по факту ампутации руки ребёнку
  • РИА Новости

11-летний мальчик сломал руку, после чего в больнице Зерноградского района ему наложили гипс. Спустя некоторое время у ребёнка развилась гангрена, была произведена ампутация.

В результате проверки выяснилось, что допущены нарушения своевременности и правильности установки диагноза, а также стандарта и объёма оказанной помощи.

Материалы проверки переданы в СУ СК России по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что арестован главврач горбольницы Южноуральска.

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