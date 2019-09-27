В Росздравнадзоре отчитались о результатах проверки по факту ампутации руки ребёнку

Ребёнку в Ростовской области ампутировали руку из-за ошибки врачей, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт территориального органа Росздравнадзора.

11-летний мальчик сломал руку, после чего в больнице Зерноградского района ему наложили гипс. Спустя некоторое время у ребёнка развилась гангрена, была произведена ампутация.

В результате проверки выяснилось, что допущены нарушения своевременности и правильности установки диагноза, а также стандарта и объёма оказанной помощи.

Материалы проверки переданы в СУ СК России по региону.

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