В Росздравнадзоре отчитались о результатах проверки по факту ампутации руки ребёнку
- РИА Новости
11-летний мальчик сломал руку, после чего в больнице Зерноградского района ему наложили гипс. Спустя некоторое время у ребёнка развилась гангрена, была произведена ампутация.
В результате проверки выяснилось, что допущены нарушения своевременности и правильности установки диагноза, а также стандарта и объёма оказанной помощи.
Материалы проверки переданы в СУ СК России по региону.
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