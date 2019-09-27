Арест обвиняемого в изнасиловании оренбургского священника обжалован
- РИА Новости
«Жалоба поступила в Ленинский районный суд Оренбурга», — сообщили ТАСС в суде.
Ранее стало известно, что по уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под его опекой или удочерённых им.
По данным следствия, в 2018 году Стремский, находясь в Оренбургской области, неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых детей «развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них».
Власти Оренбургской области назвали ситуацию вопиющей.