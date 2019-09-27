Арест обвиняемого в изнасиловании оренбургского священника обжалован

Короткая ссылка
Сторона защиты многодетного священника, настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании, обжаловала решение об аресте.
Арест обвиняемого в изнасиловании оренбургского священника обжалован
  • РИА Новости

«Жалоба поступила в Ленинский районный суд Оренбурга», — сообщили ТАСС в суде.

Ранее стало известно, что по уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под его опекой или удочерённых им.

По данным следствия, в 2018 году Стремский, находясь в Оренбургской области, неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых детей «развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них».

Власти Оренбургской области назвали ситуацию вопиющей

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить