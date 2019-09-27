Делегация художников из Италии прибыла в Крым
«Делегация прибыла с культурной миссией в Крым», — заявил он.
В состав делегации входят представители общественности и художники. Уточняется, что фестиваль-пленэр пройдёт с 27 сентября по 7 октября.
Координатор отметил, что официальная часть визита начнётся с посещения Севастополя.
«Возглавляет делегацию руководитель международной культурной ассоциации «Лигурия — Россия — Сан-Ремо — Ницца — Лазурный берег» Елена Бужурина», — добавил он.
15 сентября сообщалось, что общественный деятель из Норвегии Хенрик Вебер представит в Симферополе первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму.