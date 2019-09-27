Делегация художников из Италии прибыла в Крым

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Итальянская делегация прибыла в Крым с культурной миссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора первого русско-итальянского фестиваля-пленэра «Лигурийские сезоны на крымском побережье» Владимира Диханова.

«Делегация прибыла с культурной миссией в Крым», — заявил он.

В состав делегации входят представители общественности и художники. Уточняется, что фестиваль-пленэр пройдёт с 27 сентября по 7 октября.

Координатор отметил, что официальная часть визита начнётся с посещения Севастополя.

«Возглавляет делегацию руководитель международной культурной ассоциации «Лигурия — Россия — Сан-Ремо — Ницца — Лазурный берег» Елена Бужурина», — добавил он.

15 сентября сообщалось, что общественный деятель из Норвегии Хенрик Вебер представит в Симферополе первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму.

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