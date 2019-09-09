В Крым прибыла делегация американских общественников

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В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации Центр гражданских инициатив. Об этом заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв. 
В Крым прибыла делегация американских общественников
  • РИА Новости

«Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации — четыре человека», — приводит его слова РИА Новости

Он добавил, что целью визита общественников из США является ознакомление с ситуацией на полуострове изнутри. Также они намерены увидеть, чего достиг Крым за последние пять лет.

10 сентября делегация из США также посетит Севастополь.

В середине сентября в Крым с официальным визитом прибудет делегация из Греции.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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