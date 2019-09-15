Первую в Европе книгу о событиях в Крыму презентуют в Симферополе

Короткая ссылка
Общественный деятель из Норвегии Хенрик Вебер представит в Симферополе первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму.
Первую в Европе книгу о событиях в Крыму презентуют в Симферополе
  • РИА Новости

«Руководитель норвежской организации «Народная дипломатия» Хенрик Вебер, который уже несколько раз побывал в Крыму, везёт к нам книгу для презентации», — цитирует ТАСС главу национальной автономии немцев Крыма Юрия Гемпеля.

Он отметил, что книга издана в Норвегии на немецком языке.

Гемпель также добавил, что есть идея издать эту книгу на английском и русском языках.

9 сентября в Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации «Центр гражданских инициатив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить