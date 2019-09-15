Первую в Европе книгу о событиях в Крыму презентуют в Симферополе
- РИА Новости
«Руководитель норвежской организации «Народная дипломатия» Хенрик Вебер, который уже несколько раз побывал в Крыму, везёт к нам книгу для презентации», — цитирует ТАСС главу национальной автономии немцев Крыма Юрия Гемпеля.
Он отметил, что книга издана в Норвегии на немецком языке.
Гемпель также добавил, что есть идея издать эту книгу на английском и русском языках.
9 сентября в Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации «Центр гражданских инициатив».