Первую в Европе книгу о событиях в Крыму презентуют в Симферополе

Общественный деятель из Норвегии Хенрик Вебер представит в Симферополе первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму.

«Руководитель норвежской организации «Народная дипломатия» Хенрик Вебер, который уже несколько раз побывал в Крыму, везёт к нам книгу для презентации», — цитирует ТАСС главу национальной автономии немцев Крыма Юрия Гемпеля.

Он отметил, что книга издана в Норвегии на немецком языке.

Гемпель также добавил, что есть идея издать эту книгу на английском и русском языках.

9 сентября в Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации «Центр гражданских инициатив».