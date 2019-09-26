Летевший в Киргизию самолёт экстренно сел в Самаре

Летевший из Жуковского в Киргизию самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия ребёнка, находившегося на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской транспортной прокуратуры.

РИА Новости

«Ребёнок госпитализирован в городскую больницу №5 города Самары с диагнозом ОРВИ», — говорится в сообщении. Отмечается, что самолёт следовал по маршруту Жуковский — Ош. 25 сентября четыре человека были госпитализированы после жёсткой посадки самолёта Boeing 767 в Барнауле. 21 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Душанбе в Жуковский, совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга в связи с ухудшением состояния ребёнка.