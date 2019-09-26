Летевший в Киргизию самолёт экстренно сел в Самаре
- РИА Новости
«Ребёнок госпитализирован в городскую больницу №5 города Самары с диагнозом ОРВИ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самолёт следовал по маршруту Жуковский — Ош.
25 сентября четыре человека были госпитализированы после жёсткой посадки самолёта Boeing 767 в Барнауле.
21 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Душанбе в Жуковский, совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга в связи с ухудшением состояния ребёнка.