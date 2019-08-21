Самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за ухудшения здоровья ребёнка

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Душанбе в Жуковский, совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга в связи с ухудшением состояния ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

© pixabay.com

«Во время выполнения рейса U6-2424 по маршруту Душанбе — Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем», — приводит РИА Новости сообщение. После посадки самолёта ребёнка у трапа встретила реанимационная бригада медиков, девочку госпитализировали. Ранее летевший из Москвы в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге в целях предосторожности после включения оповещения, связанного с системой торможения.