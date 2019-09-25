После жёсткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы четверо
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- РИА Новости
«За медицинской помощью обратились 12 человек с травмами лёгкой степени тяжести. В настоящий момент эвакуированы четыре человека для дальнейшего оказания медпомощи», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, на месте продолжают работать медицинские сотрудники и психологи.
ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании Azur Air, которой принадлежит самолёт, пишет, что после жёсткой посадки за медицинской помощью обратились 20 человек.
Ранее источник сообщил, что пассажирский Boeing 767 сел в Барнауле, серьёзно повредив стойку шасси.
На борту самолёта находились 361 пассажир и десять членов экипажа.