После жёсткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы четверо

После возгорания стойки шасси при посадке самолёта Boeing 767 в Барнауле в медицинские учреждения госпитализированы четыре человека. Об этом заявили в региональном Минздраве.

«За медицинской помощью обратились 12 человек с травмами лёгкой степени тяжести. В настоящий момент эвакуированы четыре человека для дальнейшего оказания медпомощи», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, на месте продолжают работать медицинские сотрудники и психологи.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании Azur Air, которой принадлежит самолёт, пишет, что после жёсткой посадки за медицинской помощью обратились 20 человек.

Ранее источник сообщил, что пассажирский Boeing 767 сел в Барнауле, серьёзно повредив стойку шасси.

На борту самолёта находились 361 пассажир и десять членов экипажа.