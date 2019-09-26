В Калининграде проверили физподготовку сотрудников регионального МЧС
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- РИА Новости
Спортивные испытания были организованы в соответствии с возрастными группами участников. При сдаче нормативов требовалось за минимально короткий промежуток времени пробежать километр, сдать нормативы по челночному бегу и подтягиванию.
Кроме того, представитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России провёл социально-психологическое исследование климата личного состава.
Ранее в Калининграде прошла командно-штабная тренировка МЧС.
RIA56 сообщал, что спасатели провели тактические учения на территории аэропорта Оренбурга.