Активисты ОНФ проверили безопасность дорог у образовательных учреждений Нефтеюганска

Активисты Общероссийского народного фронта проверили безопасность дорог у образовательных учреждений Нефтеюганска, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ОНФ.

Так местное отделение организации отреагировало на видеообращение ученицы центра искусств к мэру Сергею Дегтярёву.

По итогам проверки общественники передали в прокуратуру список обнаруженных нарушений. Часть из них связаны с недостаточным освещением.

«Мы рассчитываем, что прокуратура Югры даст объективную оценку эффективности выполнения целого ряда нацпроектов, касающихся формирования комфортной городской среды, демографии и безопасности дорог, в Нефтеюганске», — сказал модератор тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Печерица.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на дорогах Подмосковья планируют установить светоотражающие элементы.