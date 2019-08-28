На дорогах Подмосковья планируют установить светоотражающие элементы

На дорогах Московской области планируют установить светоотражающие элементы — катафоты. Они появятся на разделительных полосах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В течение 2019 года катафоты установят на осевой дорожной разметке на более чем 600 участках общей протяжëнностью 160 км. Светоотражающие элементы будут размещены на самых опасных отрезках, которые образуют виражи и на которых нет освещения.

Как отметил глава министерства Алексей Гержик, Подмосковье — первый регион, использующий катафоты на осевой дорожной разметке.

«В этом году свыше 80 тыс. катафотов появятся на крутых поворотах и виражах наиболее аварийно-опасных участков дорог в 37 муниципалитетах», — уточнил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил пользу от частных камер видеофиксации на дорогах.