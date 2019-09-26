Названа причина травм пассажиров при эвакуации севшего в Барнауле Boeing

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Директор обслуживающего аэропорт в Барнауле предприятия «Алтай» Виталий Архипенко сообщил, что большое количество травм пассажиров при эвакуации из совершившего жёсткую посадку Boeing 767 связано с особенностями надувных трапов.
Названа причина травм пассажиров при эвакуации севшего в Барнауле Boeing
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«Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, так они конструктивно выполнены. С этим связано наличие 49 пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног», — приводит ТАСС его слова.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, после ЧП за медицинской помощью обратились 56 человек.

Ранее пассажир рейса сообщила о давке внутри самолёта и травмировании пассажиров при эвакуации по надувным трапам.

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