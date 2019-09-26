Пассажир рассказал подробности жёсткой посадки Boeing в Барнауле

Пассажир совершившего жёсткую посадку в Барнауле самолёта Boeing 767 Юлия рассказала об обстоятельствах ЧП. По её словам, на борту началась паника, были слышны крики.

По её словам, полёт проходил в штатном режиме, но при заходе на посадку в хвостовой части самолёта появился дым.

«Очень напугал один бортпроводник. Он с бешеными глазами выбежал, и мне из-за него больше всего стало страшно. Я, конечно, после первого касания уже заревела и начала читать все известные молитвы. Люди визжали. Было очень много детей, все начали плакать», — сказала Юлия изданию «Алтапресс».

Во время эвакуации в самолёте произошла давка. В результате спуска по надувным трапам многие пассажиры получили травмы.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 767 сел в Барнауле, серьёзно повредив стойку шасси.