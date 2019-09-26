Источник: девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

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В результате пожара в хостеле, находящемся в Измайлове, пострадали девять человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Источник: девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, пострадали девять человек, двоим оказана помощь на месте, семь госпитализированы, одна женщина в тяжёлом состоянии в коме», — сказал собеседник агентства.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, при тушении пожара из хостела были спасены 15 человек.

Причины пожара выясняются.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во всех образовательных учреждениях Московской области пройдут уроки пожарной безопасности.

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