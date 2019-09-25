Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России
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«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многожёнство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», — заявил Аляутдинов, отметив, что многожёнство уже разрешено в некоторых российских регионах.
По мнению муфтия, легализация многожёнства решила бы ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин.
Он подчеркнул, что многожёнство — «сложная система», которая требует привлечения компетентных органов и специалистов по исламскому законодательству к разработке решений по легализации.
«Легализация многожёнства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены», — сказал он.
Ранее Росстат опубликовал данные о повышении среднестатистического возраста российских невест с 18—24 до 25—34 лет.