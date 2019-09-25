Муфтий Москвы предложил узаконить многожёнство в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать многожёнство по всей России, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многожёнство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают», — заявил Аляутдинов, отметив, что многожёнство уже разрешено в некоторых российских регионах.

По мнению муфтия, легализация многожёнства решила бы ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин.

Он подчеркнул, что многожёнство — «сложная система», которая требует привлечения компетентных органов и специалистов по исламскому законодательству к разработке решений по легализации.

«Легализация многожёнства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены», — сказал он.

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