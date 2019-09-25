СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии

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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту пожара, который произошёл на российском траулере в норвежском Тромсё.
СК начал проверку в связи с пожаром на российском траулере в Норвегии
  • РИА Новости

«Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о том, что на российском рыболовном траулере «Бухта Наездник», стоящем в порту Тромсё на севере Норвегии, произошёл пожар», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы СК.

Ранее в полиции города Тромсё сообщили, что у траулера «Бухта Наездник» горит носовая часть, из-за возгорания гидравлического масла, пластика и канатов создаётся сильное задымление.

С него эвакуированы все моряки

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