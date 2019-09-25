Замдиректора пермской школы получила условный срок после гибели ученицы

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Заместитель директора по воспитательной работе школы №3 в городе Краснокамске Пермского края осуждена на два года условно за халатность, которая повлекла по неосторожности смерть 14-летней ученицы.
Замдиректора пермской школы получила условный срок после гибели ученицы
  • РИА Новости

«Два года лишения свободы, наказание считать условным, установить испытательный срок два года», — сообщили ТАСС в пресс-службе Краснокамского городского суда.

По мнению следствия, школой не были приняты меры по предотвращению гибели учащейся из-за истощения. Завуч должна была проверить семью и сообщить о том, что ребёнок находится в опасности.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о халатности в отношении заместителя директора школы №3 в городе Краснокамске Пермского края в связи с гибелью ученицы и заявил о причастности женщины к смерти девочки

Как сообщало интернет-издание argumenti.ru, уголовное дело было возбуждено в июле 2018 года.

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