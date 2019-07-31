СК заявил о причастности замдиректора пермской школы к гибели девочки

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о халатности в отношении заместителя директора школы №3 в городе Краснокамске Пермского края в связи с гибелью ученицы.
СК заявил о причастности замдиректора пермской школы к гибели девочки
  • РИА Новости

По данным СК, с марта по июль мать 14-летней ученицы данной школы умышленно ограничивала девочку в питании. Это привело к истощению несовершеннолетней. Уточняется, что всё это время девочка ходила в школу. В июле школьница скончалась, передаёт РИА Новости.

Следствие установило, что замдиректора школы, на которую возложена обязанность по обеспечению безопасности учеников, не сообщила компетентным ведомствам о социально опасном положении ученицы. Также она не организовала обследование жилищно-бытовых условий потерпевшей. 

«Как полагает следствие, проявленная бывшим заместителем директора школы халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти несовершеннолетней вследствие истощения организма в результате противоправных действий со стороны её матери», — заявили в ведомстве.

В июле 2018 года интернет-издание argumenti.ru передавало, что СК возбудил уголовное дело после смерти 14-летней девочки в Краснокамске из-за истощения.

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