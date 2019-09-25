В ОП оценили идею разрешить приставам взламывать двери квартир

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артём Кирьянов прокомментировал RT предложение наделить судебных приставов в России правом взламывать двери квартир и домов.

«Прежде всего такие новеллы законодательства вызваны ситуацией, которая сложилась на настоящий момент. Когда люди делают перепланировки, никаким образом их не оформляют, они входят в противоречие с инженерными правилами, угрожают безопасности не только людей, проживающих в этой квартире, но и всего дома», — пояснил Кирьянов.

Он добавил, что также есть проблема, связанная с внутриквартирным газовым оборудованием.

«Практически на сегодняшний день доступ к помещению владельцев крайне затруднён, если не сказать больше — правовых основ для такого доступа без согласия владельцев нет. Это приводит и к взрывам бытового газа в домах вследствие неправильного подключения, и к проблемам для жителей многоквартирного дома», — рассказал Кирьянов.

Если не удаётся найти взаимопонимание и контакт с собственником квартиры, то у органов власти должна быть законно закреплённая возможность и процедура проникновения в жилое помещение, подчеркнул эксперт.

Ранее в Минюсте предложили наделить судебных приставов в России правом выламывать двери квартир и домов.

Согласно поправкам, если владелец квартиры добровольно не предоставит возможность посетить помещение, то через десять дней приставы могут осуществить принудительный доступ.