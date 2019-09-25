В волгоградской школе прокомментировали открытие центра «Точка роста»
- РИА Новости
«Хорошо, что передовые компьютерные технологии теперь доступны не только школьникам из больших городов, но и сельским детям», — заявила она.
По её словам, создано абсолютно новое пространство для взаимодействия детей и родителей.
В 50 регионах прошла церемония марафона открытий 2049 центров «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование». Цель — открыть доступ к передовым технологиям в школах сёл и малых городов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали новый образовательный проект для школьников.