В волгоградской школе прокомментировали открытие центра «Точка роста»

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Директор Приморской средней школы Быковского района Волгоградской области Любовь Чижова в беседе со «Взглядом» прокомментировала открытие центра «Точка роста».
В волгоградской школе прокомментировали открытие центра «Точка роста»
  • РИА Новости

«Хорошо, что передовые компьютерные технологии теперь доступны не только школьникам из больших городов, но и сельским детям», — заявила она.

По её словам, создано абсолютно новое пространство для взаимодействия детей и родителей.

В 50 регионах прошла церемония марафона открытий 2049 центров «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование». Цель — открыть доступ к передовым технологиям в школах сёл и малых городов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали новый образовательный проект для школьников.

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