В Подмосковье разработали новый образовательный проект для школьников
- РИА Новости
Она отметила, что проект объединит более 10 тыс. детей, которым предложат посетить подмосковные музеи и предприятия.
«Начнётся он уже 24 сентября. Для ребят планируется 250 выездных экскурсий с посещением более чем 25 уникальных культурно-исторических объектов», — заявила Забралова.
Маршруты подготовлены на основе разных дисциплин, среди которых история, литература, география, обществознание, биология, физика.
Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».