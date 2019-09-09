В Подмосковье разработали новый образовательный проект для школьников

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В Московской области разработали новый образовательный проект для школьников, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.
В Подмосковье разработали новый образовательный проект для школьников
  • РИА Новости

Она отметила, что проект объединит более 10 тыс. детей, которым предложат посетить подмосковные музеи и предприятия.

«Начнётся он уже 24 сентября. Для ребят планируется 250 выездных экскурсий с посещением более чем 25 уникальных культурно-исторических объектов», — заявила Забралова.

Маршруты подготовлены на основе разных дисциплин, среди которых история, литература, география, обществознание, биология, физика.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».

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