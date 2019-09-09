В Подмосковье разработали новый образовательный проект для школьников

В Московской области разработали новый образовательный проект для школьников, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.

Она отметила, что проект объединит более 10 тыс. детей, которым предложат посетить подмосковные музеи и предприятия.

«Начнётся он уже 24 сентября. Для ребят планируется 250 выездных экскурсий с посещением более чем 25 уникальных культурно-исторических объектов», — заявила Забралова.

Маршруты подготовлены на основе разных дисциплин, среди которых история, литература, география, обществознание, биология, физика.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».