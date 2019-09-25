Эксперт прокомментировал сообщения о возможном сокращении 51 тысячи россиян

Кандидат экономических наук Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о возможном сокращении 51 тыс. россиян в конце сентября.

По мнению эксперта, это может происходить только в рамках какой-либо госпрограммы или в полном соответствии с законодательством.

«Эти прогнозы — как слухи, их неправильно вот так вбрасывать в информационное пространство», — считает Сенков.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщала, что речь идёт о тех, кто может быть уволен в связи с сокращением штата либо планируемой ликвидацией компании.