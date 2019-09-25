СМИ: В России разрабатывают нормы учёта домашних животных

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Депутаты Госдумы намерены попросить Минсельхоз России об ускорении разработки законопроекта о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних животных. Об этом пишет газета «Известия».

По её данным, разрабатываемые нормы призваны регламентировать обязательный учёт домашних животных, в том числе кошек и собак.

Отмечается, что депутаты намерены обратиться к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с вопросом относительно законопроекта на парламентском часе в Госдуме, который пройдёт 25 сентября.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил о готовности комитета подключиться к разработке документов. По его словам, документы «должны были появиться ещё несколько лет назад».

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы всё это было прописано в законе и он был прямого действия», — заявил Плотников.

По его мнению, разрабатывать законопроект должно и правительство, и парламентарии.

В мае МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак.

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