СМИ: В России разрабатывают нормы учёта домашних животных
По её данным, разрабатываемые нормы призваны регламентировать обязательный учёт домашних животных, в том числе кошек и собак.
Отмечается, что депутаты намерены обратиться к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с вопросом относительно законопроекта на парламентском часе в Госдуме, который пройдёт 25 сентября.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил о готовности комитета подключиться к разработке документов. По его словам, документы «должны были появиться ещё несколько лет назад».
«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы всё это было прописано в законе и он был прямого действия», — заявил Плотников.
По его мнению, разрабатывать законопроект должно и правительство, и парламентарии.
В мае МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак.