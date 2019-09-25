Более 13 тысяч артиллеристов ЮВО провели стрельбы

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В учебных стрельбах на девятнадцати полигонах Южного военного округа приняли участие более 13 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) провели масштабные стрельбы на 19 полигонах округа», — заявили в пресс-службе.

Военнослужащие выполнили задачу по огневому поражению объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций днём и ночью, а также в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и применения условным противником средств радиоподавления.

Также в рамках учений были задействованы беспилотники, гаубицы, реактивные системы залпового огня и миномёты.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что военные из России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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