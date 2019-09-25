Более 13 тысяч артиллеристов ЮВО провели стрельбы
«Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) провели масштабные стрельбы на 19 полигонах округа», — заявили в пресс-службе.
Военнослужащие выполнили задачу по огневому поражению объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций днём и ночью, а также в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и применения условным противником средств радиоподавления.
Также в рамках учений были задействованы беспилотники, гаубицы, реактивные системы залпового огня и миномёты.
Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что военные из России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».