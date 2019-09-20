Расчёты берегового ракетного комплекса ЧФ «Утёс» провели учения

Расчёты берегового ракетного комплекса «Утёс» отработали нанесение удара по корабельной группе условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

На первом этапе учений личный состав провёл мероприятия по приведению в боевую готовность с занятием боевых постов, развёртыванием средств обнаружения и наблюдения за надводной обстановкой, а также подготовку комплекса к выполнению стрельбы.

На следующем этапе были проведены мероприятия по обнаружению радиолокационными станциями надводных целей, передаче полученных данных на командные пункты и выдаче целеуказаний с дальнейшим выполнением электронных ракетных пусков.

«Утёс» предназначен для уничтожения морских целей в акватории Чёрного моря на дальностях до 300 км. Он способен эффективно действовать в связке с береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал».

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