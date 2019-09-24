В Рязани перед судом предстанет владелец ружья, из которого ребёнок застрелил одноклассника

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В Рязани завершили расследование уголовного дела, заведённого по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека», передаёт kp.ru.
В Рязани перед судом предстанет владелец ружья, из которого ребёнок застрелил одноклассника
  • Gettyimages.ru

Инцидент произошёл 14 мая 2019 года. Трое школьников после учёбы пришли в гости к одному из мальчиков. Тот решил показать отцовское охотничье ружьё. Во время осмотра был произведён случайный выстрел. Погиб десятилетний мальчик.

Делом занимался Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани. Как оказалось, хозяин квартиры хранил ключи от сейфа с оружием и патронами в доступном для ребёнка месте. Он полностью признал вину.

Дело передали для рассмотрения в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело по факту гибели мужчины на охоте.

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