В Свердловской области завели дело по факту гибели мужчины на охоте

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В Свердловской области завели уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте, сообщает URA.RU.
В Свердловской области завели дело по факту гибели мужчины на охоте
  • РИА Новости

Как установили следователи, четыре человека отправились за рябчиками. По словам подозреваемого, он разряжал гладкоствольное охотничье ружьё и направил его стволом в сторону находившегося впереди него мужчины. Произошёл самопроизвольный выстрел.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Александр Шульга рассказал, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии завели дело по факту гибели мужчины во время охоты.

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