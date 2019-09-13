В Свердловской области завели дело по факту гибели мужчины на охоте

В Свердловской области завели уголовное дело по факту гибели мужчины на охоте, сообщает URA.RU.

Как установили следователи, четыре человека отправились за рябчиками. По словам подозреваемого, он разряжал гладкоствольное охотничье ружьё и направил его стволом в сторону находившегося впереди него мужчины. Произошёл самопроизвольный выстрел.

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК России Александр Шульга рассказал, что дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии завели дело по факту гибели мужчины во время охоты.