В Минкульте не исключили регуляцию турпотоков в Царское Село
- © Александр Гальперин/РИА Новости
«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села», — заявила Манилова.
Она отметила необходимость «вводить регуляторы».
«Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии. — RT)», — добавила замминистра.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что спрос на организованные поездки в Россию летом 2019 года вырос на 20—25%.
Она отметила, что по динамике увеличения въездного туризма лидирует Китай.
В августе kp.ru передавал, что в Москве рассказали, какие туристы чаще всего посещают столицу.