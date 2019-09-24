В Минкульте не исключили регуляцию турпотоков в Царское Село

Замминистра культуры России Алла Манилова в ходе обсуждения концепции развития музея-заповедника «Царское Село» обратила внимание на большой поток туристов из Китая, передаёт РИА Новости.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села», — заявила Манилова.

Она отметила необходимость «вводить регуляторы».

«Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии. — RT)», — добавила замминистра.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что спрос на организованные поездки в Россию летом 2019 года вырос на 20—25%.

Она отметила, что по динамике увеличения въездного туризма лидирует Китай.

В августе kp.ru передавал, что в Москве рассказали, какие туристы чаще всего посещают столицу.