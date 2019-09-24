В Минкульте не исключили регуляцию турпотоков в Царское Село

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Замминистра культуры России Алла Манилова в ходе обсуждения концепции развития музея-заповедника «Царское Село» обратила внимание на большой поток туристов из Китая, передаёт РИА Новости.
В Минкульте не исключили регуляцию турпотоков в Царское Село
  • © Александр Гальперин/РИА Новости

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села», — заявила Манилова.

Она отметила необходимость «вводить регуляторы».

«Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии. — RT)», — добавила замминистра.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что спрос на организованные поездки в Россию летом 2019 года вырос на 20—25%.

Она отметила, что по динамике увеличения въездного туризма лидирует Китай.

В августе kp.ru передавал, что в Москве рассказали, какие туристы чаще всего посещают столицу.

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