В Москве рассказали, кто чаще всего посещает столицу

В Москве рассказали, какие туристы чаще всего посещают столицу. Об этом сообщает kp.ru.

Как выяснилось, большинство гостей из других регионов и стран — молодёжь до 34 лет.

Таковы результаты опроса за первые шесть месяцев 2019 года. Данные приводит портал мэра и правительства со ссылкой на комитет по туризму.

Среди гостей из российских регионов 77,5% — так называемые миллениалы (родившиеся после 1981 года). Большинство российских туристов (53,2%) — мужчины.

«Большинство туристов из дальнего зарубежья — также молодые люди не старше 34 лет (63,6%)», — говорится в сообщении. Доля мужчин среди всех иностранных гостей достигает 57,2%.

В 2018 году в Москву приехали 23,5 млн туристов, в том числе 5,5 млн иностранных.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.