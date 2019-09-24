В АТОР заявили о росте числа иностранных туристов в России
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- РИА Новости
«Наиболее интересна динамика въездного рынка, так как спрос вырос примерно на 20—25%. Эти цифры, которые дают туроператоры, абсолютно сопоставимы с данными пограничных служб», — рассказала Ломидзе.
Она отметила, что по динамике увеличения въездного туризма лидирует Китай, но в организованном сегменте его практически догнали некоторые европейские страны, в частности, Испания (+25%), Италия (+20%) и Франция (+20%).
В августе kp.ru передавал, что большинство гостей Москвы из других регионов и стран — молодёжь до 34 лет.