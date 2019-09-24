Ограбление дома Круга было заказано лидером ОПГ «Тверские волки»

Ограбление дома российского певца Михаила Круга в июне 2002 года, в результате которого музыкант был убит, было заказано лидером организованной преступной группы «Тверские волки» Александром Костенко.

Певец и поэт Михаил Круг. Архивное фото / © Юрий Абрамочкин

РИА Новости

«Костенко, лидер организованной преступной группы «Тверские волки», заказал совершение кражи в жилище Михаила Круга», — цитирует ТАСС руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тверской области Шихбала Амирсеидова. Отмечается, что при этом Костенко не заказывал убийство Круга. 23 сентября СК установил полную картину убийства Михаила Круга, а также определил причастных.