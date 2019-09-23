Сестра Михаила Круга отреагировала на данные о раскрытии его убийства

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Анастасия Румянцева
Родная сестра Михаила Круга Ольга Медведева заявила RT, что пока не ознакомилась с данными СК, который, как сообщает пресс-служба ведомства, установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства певца, а также определил причастных к преступлению.
Сестра Михаила Круга отреагировала на данные о раскрытии его убийства
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«Завтра будет пресс-конференция, я думаю, что завтра Следственный комитет всё скажет… Пока я, честно говоря, не читала, не знаю, о чём вообще разговор. С Ирой (женой музыканта. — RT) переговорила, она говорит — да, что-то где-то написано уже. Следственный комитет сказал — завтра будет пресс-конференция. Время и место не знаю, пока ещё не могу никак дозвониться, потому что звонки постоянно», — рассказала Медведева.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета заявили об установлении обстоятельств убийства Михаила Круга.

В ходе расследования «в поле зрения» следователей попали члены банды «Тверские волки», которая действовала в то время в Твери и области.

На причастность к убийству проверялся в том числе член банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину, однако позднее рассказал об обстоятельствах преступления.

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