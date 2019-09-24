Мосгорсуд перенёс заседание по жалобе на приговор Синице на 3 октября
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- РИА Новости
«Заседание по жалобе на приговор переназначено на 3 октября на 10:00», — сказала она.
Заседание должно было пройти 15 октября.
Синица в начале сентября был приговорён к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Суд трактовал один из его постов в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
В Росгвардии сочли справедливым приговор блогеру.
Несанкционированные митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили 14 июля, 27 июля и 3 августа.