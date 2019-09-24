Мосгорсуд перенёс заседание по жалобе на приговор Синице на 3 октября

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Мосгорсуд 3 октября проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Мосгорсуд перенёс заседание по жалобе на приговор Синице на 3 октября
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Заседание по жалобе на приговор переназначено на 3 октября на 10:00», — сказала она.

Заседание должно было пройти 15 октября.

Синица в начале сентября был приговорён к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Суд трактовал один из его постов в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

В Росгвардии сочли справедливым приговор блогеру.

Несанкционированные митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили 14 июля, 27 июля и 3 августа.

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