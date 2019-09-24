Вышинский будет вести программу про Украину на телевидении

Короткая ссылка
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что освобождённый из-под стражи руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении.
Вышинский будет вести программу про Украину на телевидении
  • © РИА Новости

«Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну», — цитирует РИА Новости Киселёва.

Ранее стало известно, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека.

Главный редактор РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл из Киева в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить