Вышинский будет вести программу про Украину на телевидении

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что освобождённый из-под стражи руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении.

«Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну», — цитирует РИА Новости Киселёва.

Ранее стало известно, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека.

Главный редактор РИА Новости Украина был задержан в Киеве 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство. 7 сентября он прибыл из Киева в Москву.