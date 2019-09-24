СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске

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Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту подрыва моста в Луганске, говорится в сообщении на сайте ведомства.
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
  • РИА Новости

Отмечается, что по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86-й гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из десяти грузовых автомобилей.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации).

В пресс-службе Министерства государственной безопасности самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске. По предварительным данным, под опоры моста было заложено четыре взрывных устройства, одно из которых не сработало. Мощность каждого устройства составила15 кг в тротиловом эквиваленте.

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