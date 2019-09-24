Прокуроры проводят проверку по факту пожара на плавбазе у Курил

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара на плавательной базе «Пётр Житников» у острова Итуруп в Сахалинской области.

«По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры... проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуроров, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в 40 километрах к югу от острова Итуруп произошёл пожар на плавучей базе «Пётр Житников», капитан запросил эвакуацию.

Позднее в МЧС сообщили о завершении эвакуации с плавбазы.