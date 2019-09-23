На плавбазе у Курильских островов произошёл пожар

В 40 километрах к югу от острова Итуруп произошёл пожар на плавучей базе, капитан запросил эвакуацию.

«В 40 километрах к югу от острова Итуруп загорелась плавбаза. По предварительной информации, экипаж справился с огнём, однако капитан запросил эвакуацию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что из 400 человек на плавбазе на расположенные поблизости суда перевезли более 100 человек.

По данным представителя экстренных служб, пожар произошёл в консервном цехе на борту плавбазы «Пётр Житников».

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на судне в акватории Чёрного моря.