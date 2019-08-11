В МЧС сообщили о пожаре на судне в акватории Чёрного моря
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Чёрного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна», — сообщили в МЧС.
По информации ведомства, на борту находились шесть человек. Все они были доставлены на берег попутными судами.
Судно в результате возгорания затонуло.
В июле украинский траулер «Иван Голубец» загорелся в районе Западной Африки.