В МЧС сообщили о пожаре на судне в акватории Чёрного моря

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что в акватории Чёрного моря в районе Туапсе загорелось рыболовецкое судно.
В МЧС сообщили о пожаре на судне в акватории Чёрного моря
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Чёрного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна», — сообщили в МЧС.

По информации ведомства, на борту находились шесть человек. Все они были доставлены на берег попутными судами.

Судно в результате возгорания затонуло.

В июле украинский траулер «Иван Голубец» загорелся в районе Западной Африки.

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