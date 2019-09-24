В МЧС сообщили о завершении эвакуации с горевшей плавбазы у Курил
«На данный момент эвакуация экипажа окончена. Спасённые 363 человека из 419 находившихся на борту были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу «Всеволод Сибирцев»», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели также заявили, что 56 человек были оставлены на плавбазе в качестве аварийной команды для «обеспечения живучести судна».
Ранее стало известно, что в 40 километрах к югу от острова Итуруп произошёл пожар на плавучей базе, капитан запросил эвакуацию.