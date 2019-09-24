Около 300 человек эвакуировано с горящей плавбазы у Курил

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В пресс-службе Росморречфлота сообщили об эвакуации 289 человек с горящей у острова Итуруп в Сахалинской области плавбазы «Пётр Житников». По их данным, пожар был потушен экипажем.

«289 человек на данный момент эвакуировано в общей сложности. Остаётся порядка 70 человек снять с борта аварийного судна», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что к месту ЧП направлены по меньшей мере пять аварийно-спасательных судов, а также сторожевой корабль погранслужбы.

Ранее стало известно, что в 40 километрах к югу от острова Итуруп произошёл пожар на плавучей базе, капитан запросил эвакуацию.

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